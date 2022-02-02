В Петербурге раскрыли убийство 25-летней давности, но преступник уже свернул себе шею

В Петербурге раскрыли убийство 25-летней давности. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские следователи сумели раскрыть «глухое» дело об убийстве 32-летней женщины, произошедшее 25 лет назад. Труп жительницы коммунальной квартиры дома по улице Чайковского был найден 25 августа 1996 года. На теле эксперты нашли несколько резаных ран и следы удушения, которое и стало причиной смерти.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Однако найти преступника быстро не удалось. В 1999 году прокуратура приостановила расследование. Новые данные появились лишь в январе 2022-го. Тогда же расследование возобновили.

Было установлено, что женщину убил 23-летний мужчина, живший в одной из соседних квартир того же дома. Однако привлечь его к ответственности не получится.

- Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник не дожил до правосудия. В октябре 1997 года он погиб, свернув себе шею при падении с высоты, - отмечают в Главке.