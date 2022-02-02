Уголовное дело возбудили на мужчину, изнасиловавшего дочь своей возлюбленной в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области возбудили уголовное дело на мужчину, который изнасиловал дочь своей возлюбленной женщины, с которой они вместе жили. Об этом 2 февраля 2022 года "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- 31 января в полицию обратилась 18-летняя жительница поселка Тайцы Гатчинского района и рассказала, что накануне 38-летний сожитель ее матери напал на нее, стал угрожать ножом и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - рассказал источник.

Мужчину задержали в тот же день. Сейчас он находится под стражей. Известно, что подозреваемый уже был шесть раз судим, в основном за кражи, грабежи и наркотики. Последний раз под домашний арест был отправлен в 2016 году.

Расследование дела продолжается. Мужчине грозит от трех до шести лет тюрьмы.