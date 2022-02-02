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Происшествия2 февраля 2022 10:45

Суд закрыл вещевой рынок в Купчино после крупного пожара

В декабре здесь полыхало 1200 квадратных метров площади
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Суд приостановил работу рынка, горевшего в декабре прошлого года. Фото: ГУ МЧС по СПб

Суд приостановил работу рынка, горевшего в декабре прошлого года. Фото: ГУ МЧС по СПб

Фрунзенский районный суд Петербурга приостановил на два с лишним месяца работу крупного вещевого рынка «Салова, 52», который горел в декабре прошлого года. Проведенная после проверка нашла множество нарушений, которые теперь предстоит устранять владельцам торговых площадей.

- Объекты не обеспечены огнетушителями по нормам; помещения не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; предел огнестойкости строительных конструкций здания не соответствует требованиям, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Эти, а также другие нарушения послужили причиной приостановки деятельности рынка на 70 суток. В это время здесь возможны лишь работы по устранению недостатков. Всего у двух ООО, управляющих торговой площадкой, нашли 197 и 181 нарушение.