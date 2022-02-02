Масштабная дезинфекция общественного транспорта продолжается в Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжается дезинфекция общественного транспорта Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на фоне большого роста заражений коронавирусом проводится масштабная дезинфекция всего общественного транспорта. Каждый день в городе обрабатывают подвижные составы, в том числе с применением "холодного тумана". Об этом 2 февраля 2022 года рассказали в Смольном.

- Салоны автобусов обрабатываются специальными обеззараживающими средствами. Тщательно дезинфицируются поручни и сиденья, двери, валидаторы и другие поверхности, которых касаются пассажиры. После рейсов салоны автобусов проветриваются, чтобы снизить распространение вируса, - рассказали в администрации города.

В метро один раз в два часа проводится дезинфекция поручней эскалаторов, входных дверей, аппаратов по продаже проездных, стекла касс. Дважды в сутки обрабатывают поручни в вагонов, а по четыре раза на дню - пассажирские помещения станций, турникеты, помещения для досмотра багажа, балюстрады эскалаторов.