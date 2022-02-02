Трамвай перекрыл движение на Ярославском проспекте в Петербурге

Фото: Мегаполис|ДТП и ЧП|Санкт-Петербург.

Трамвай, следовавший по маршруту №9, днем 2 февраля попал в ДТП с автомобилем. Дорожный инцидент произошел на пересечении Ярославского проспекта и Енотаевской улицы возле станции метро Удельная. Движение там сейчас приостановлено.

- Трамвай и машина стоят, ждут ДПС. Улица перекрыта, — сообщил очевидец в Telegram-канале Мегаполис|ДТП и ЧП|Санкт-Петербург.

На фотографии, опубликованной в паблике, видно, что автомобиль в результате столкновения оказался практически на тротуаре. Двухвагонный полностью перекрыл выезд с Енотаевской улицы, где из-за ДТП уже начала образовываться пробка. Виновника происшествия предстоит установить сотрудникам ДПС.

Ранее грузовик попал в ДТП на Московском шоссе в районе Шушар. Фура полностью перекрыла движение, организовав многокилометровую пробку.