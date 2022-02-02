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Общество2 февраля 2022 11:17

Вестибюль станции метро "Московская" в Петербурге закроется на капитальный ремонт почти на год

Вход и выход на станцию будет производиться только через вестибюль №1
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Вестибюль 2 станции «Московская» закроется на капитальный ремонт

Вестибюль 2 станции «Московская» закроется на капитальный ремонт

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на капитальный ремонт закрывается вестибюль №2 станции метро "Московская". Он продлится практически год - 11 месяцев. Об этом 2 февраля 2022 года сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

- В 21 часов 6 февраля вестибюль закроется на капитальный ремонт. Вход и выход пассажиров будет осуществляться через вестибюль №1 - выход на улицу Типанова, к Авиационной улице, - рассказали в городской подземке.

При этом, начиная с 7 февраля и до окончания ремонта вход в вестибюль №1 будет ограничен каждый день с 7:30 до 10:00 часов и с 17:00 до 19:00 часов.

За время ремонта специалисты восстановят гидроизоляцию, заменят старые водоотводящие зонты, а также проведут капитальный ремонт эскалаторов. Также в вестибюле обновят облицовку стен и пола, заменят электрические сети, системы вентиляции и пожаротушения и многое другое.