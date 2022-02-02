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Происшествия2 февраля 2022 11:23

Прохожий угнал гревшуюся машину в центре Петербурга и попал на ней в ДТП

Злоумышленник успел проехать лишь несколько метров
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Угонщик попал в ДТП через два метра после угона.

Угонщик попал в ДТП через два метра после угона.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Курьезный угон иномарки произошел ночью 1 февраля в самом центре Петербурга. Случайный прохожий заметил открытую машину, водитель которой вышел, пока грелся двигатель. Угонщик прыгнул за руль и нажал на газ. Но сразу попал в ДТП.

- Около 2:00 у дома 65/20 по улице Марата неизвестный мужчина сел в автомобиль «Опель Астра», принадлежащий 32-летнему жителю Ивановской области, после чего, проехав пару метров, совершил ДТП, - сообщил пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Горе-гонщика задержал сам владелец машины. Он же вызвал полицию и передал задержанного в руки стражей порядка.

Теперь незадачливому преступнику грозит не только срок за попытку завладения чужой собственностью, но и предстоит оплатить ремонт побитой машины.