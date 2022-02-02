Более 900 человек с корнавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге стремительно растет не только заболеваемость коронавирусом. Вырос и уровень госпитализаций. По данным оперативного штаба по ковиду на 2 февраля 2022 года в городе за сутки в больницы попали 904 человека. Это максимум за последнее время. По данным Смольного госпитализаций меньше.

- За сутки в больницы с коронавирусом поступили 731 пациент, также выписаны 691 человек, - сообщили в городской администрации.

На сегодняшний день в Петербурге больных принимают в 21 больнице в Петербурге. В них развернуто более 9 тысяч коек, из которых сейчас занято 7,6 тысяч мест. Из тяжелобольных в реанимациях находятся 599 пациентов, еще 319 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также на амбулаторном лечении находятся уже более 116,5 тысяч человек. На карантине - более 4,2 тысяч горожан.

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