Проспект Маршала Блюхера в Петербурге отремонтируют в 2022 году

Проспект Маршала Блюхера отремонтируют в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 года в Санкт-Петербурге отремонтируют одну из важнейших дорог Калининского района - проспект Маршала Блюхера. Ремонт пройдет в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Ожидается, что он начнется уже будущим летом. Об этом 2 февраля 2022 года сообщили в Смольном.

- Подрядчику, который займется работой, предстоит отремонтировать 3,5 километра магистрали на отрезке от Полюстровского до Пискаревского проспекта. Они заменят асфальт на проезжей части и тротуарах, а также все поребрики, - рассказали в городской администрации.

На данный момент известно, что стоимость работ на этом участке трассы составит порядка 198 миллионов рублей. Последний раз основательный ремонт на проспекте Блюхера проводился в 2014 году.

Помимо Блюхера в этом году планируется провести ремонт еще около 80 километров дорог - это 46 объектов. На это выделено более 4,5 миллиардов рублей.

Добавим, что к национальному проекту Петербург присоединился в прошлом году. За это время было приведено в порядок более 125 километров город в городе. В этом году на ремонт Северная столица получила из федерального бюджета 1 миллиард рублей.