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Общество2 февраля 2022 12:08

Сосульки в «половину человеческого роста» заметили в центре Петербурга

На опасность пожаловались местные жители
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В переулке Крылова угрожающе висят сосульки.

В переулке Крылова угрожающе висят сосульки.

Фото: Ольга МАРКИНА

Жители Центрального района Петербурга пожаловались на огромные сосульки, которые нависают над тротуаром и грозят упасть на голову прохожим. Такой зимний антураж вместе со снежными кучами «украшает» переулок Крылова.

- «Милота» в переулке Крылова. Выше меня ростом сосульки, - рассказывает сотрудница «КП-Петербург», живущая неподалеку.

Судя по снятым фото, нога дворников не ступала здесь довольно давно. Сугробы не вывезены, а сосульки длиной в десятки сантиметров росли явно не один день. Пешеходам следует не только беречь ноги, но и поглядывать наверх, чтобы не пополнить армию пострадавших, заполонивших травмпункты.

Снега тут тоже достаточно.

Снега тут тоже достаточно.

Фото: Ольга МАРКИНА

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