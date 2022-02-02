Сосульки в «половину человеческого роста» заметили в центре Петербурга

В переулке Крылова угрожающе висят сосульки. Фото: Ольга МАРКИНА

Жители Центрального района Петербурга пожаловались на огромные сосульки, которые нависают над тротуаром и грозят упасть на голову прохожим. Такой зимний антураж вместе со снежными кучами «украшает» переулок Крылова.

- «Милота» в переулке Крылова. Выше меня ростом сосульки, - рассказывает сотрудница «КП-Петербург», живущая неподалеку.

Судя по снятым фото, нога дворников не ступала здесь довольно давно. Сугробы не вывезены, а сосульки длиной в десятки сантиметров росли явно не один день. Пешеходам следует не только беречь ноги, но и поглядывать наверх, чтобы не пополнить армию пострадавших, заполонивших травмпункты.