За зиму с улиц Петербурга вывезли в два раза больше снега, чем год назад

Дорожники вывезли с петербургских улиц вдвое больше снега, чем за всю прошлую зиму Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Текущая зима в Санкт-Петербурге выдалась очень снежной. С начала сезона с улиц города было вывезено уже 2,7 миллиона кубометров снега. Это в два раза больше, чем за прошлую зиму. Только за предыдущий день на утилизацию было отправлено более 42,6 тысяч кубов. Об этом 2 февраля 2022 года сообщили в Смольном.

- При этом высота снежного покрова еще не достигла прошлогодней отметки. За предыдущую зиму на городские дороги легло без малого 180 сантиметров снега. В этом году слой осадков пока что составляет 167 сантиметров, - пояснили в городской администрации.

За прошлую неделю из-за циклонов "Мари" и "Надя" выпало более 30 сантиметров снега.

Дорожные предприятия работают в усиленном режиме с конца ноября. Круглосуточно город подметают, избавляют от снега и обрабатывают противогололедными материалами свыше 1000 единиц техники и 1200 дворников.

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