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Звезды2 февраля 2022 12:45

В Гатчине устроили скидки на посещение дворцов в течение февраля

В акцию входит посещение двух дворцов и выставки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Гатчине устроили скидки на посещение дворцов в течение февраля

В Гатчине устроили скидки на посещение дворцов в течение февраля

Фото: Олег ЗОЛОТО

Музей-заповедник в Гатчине решил устроить подарок гостям и объявил акцию. На протяжении всего февраля посетители смогут попасть в два дворца, а также на выставку по единой цене - за 300 рублей. Об этом в пресс-службе музея рассказали 2 февраля 2022 года.

- Друзья! Спешим сообщить, что весь февраль вы можете посетить выставку "Гатчина - город дворцовый” с экскурсией и два дворца - Гатчинский и Приоратский всего за 300 рублей -полный билет, 150 рублей -льготный. Предложение очень ценное и ограниченное, - рассказали в пресс-службе.

На выставке посетители узнают об основных вехах развития города Гатчина, который более 120 лет был императорской резиденцией и дважды за это время становилась центром государственной жизни России.

Напомним, что для посещения музеев понадобятся QR-код или отрицательный ПЦР-тест.