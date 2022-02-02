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Общество2 февраля 2022 12:45

Фонтан в саду Сан-Галли с обнаженной Афродитой восстановят в 2022 году

Работы проведет Водоканал
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Афродиту вернут в сад на Лиговском проспекте. Фото: Водоканал

Афродиту вернут в сад на Лиговском проспекте. Фото: Водоканал

Афродита, выходящая из раковины, вернется на свое историческое место в сад Сан-Галли на Лиговском проспекте. Скульптуру восстановят вместе с фонтаном, частью которого она является. Работы пройдут уже в 2022 году.

- Скульптурная композиция с Афродитой, амурами, дельфинами и другими морскими обитателями была создана в начале 1890-х годов и первоначально украшала интерьеры особняка Франца Сан-Галли, а в 1930-х годах была перенесена в сад, - сообщает пресс-служба Водоканала.

Оригинал решено на улицы большого города на возвращать, поэтому сейчас в мастерской изготавливают точную копию скульптуры, а специалисты Водоканала делают новую чащу для фонтана.

Летом в саду начнутся работы по демонтажу старых конструкций и сборке новых. Открытие фонтана запланировано на август.