Русский музей отменил ряд лекций в начале февраля

Русский музей Петербурга отменил ряд лекций в начале февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Русский музей Санкт-Петербурга объявил о том, что отменяет ряд лекций в начале февраля 2022 года. Расписание мероприятий на месяц изменилось. Однако, с чем именно это связано, в музее не уточнили.

- Уважаемые слушатели! Обратите внимание на изменения в расписании лекций. Приносим извинения за доставленные неудобства, - извинились в пресс-службе музея.

Отметим, что отменились лекции, которые проходят не только в самом Русском музее, но и Мраморном дворце, и Михайловском замке. Так, не состоятся мероприятия 5 и 6 февраля.

Напомним, что ранее в Петергофе заявили о том, что из-за роста заболеваний коронавирусом на время закрывают почти все дворцы. Для посетителей остался доступным только большой Петергофский дворец.