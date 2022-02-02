Медная антимикробная пленка появится в метро между «Пушкинской» и «Звенигородской»

Петербургский метрополитен заканчивает установку пленки, препятствующей распространению коронавируса.

Сотрудники метрополитена завершают наносить пленку на свод перехода между станциями метро «Звенигородская» и «Пушкинская». Новое оборудование поможет в разы сократить количество вредных микробов в воздухе. Кроме того, специальный материал будет помогать в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- Качественная очистка воздуха поможет улучшить микроклимат пассажирских зон, — рассказали в официальной группе ГУП «Петербургский метрополитен» в «Вконтакте».

По словам специалистов, выбор станций метро для испытания нового материала был обусловлен большим пассажиропотоком между «Пушкинской» и «Звенигородской». Всего пленкой собираются обклеить более 400 «квадратов» свода.

Ранее стало известно о закрытии одного из вестибюлей станции метро «Московская». Он будет находиться на капитальном ремонте 11 месяцев. Для посетителей будет открыт вестибюль №1.