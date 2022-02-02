Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 13:19

Медная антимикробная пленка появится в метро между «Пушкинской» и «Звенигородской»

Ею обклеят более 400 «квадратов» свода
Наталья МАТВЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Петербургский метрополитен заканчивает установку пленки, препятствующей распространению коронавируса.

Петербургский метрополитен заканчивает установку пленки, препятствующей распространению коронавируса.

Сотрудники метрополитена завершают наносить пленку на свод перехода между станциями метро «Звенигородская» и «Пушкинская». Новое оборудование поможет в разы сократить количество вредных микробов в воздухе. Кроме того, специальный материал будет помогать в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- Качественная очистка воздуха поможет улучшить микроклимат пассажирских зон, — рассказали в официальной группе ГУП «Петербургский метрополитен» в «Вконтакте».

По словам специалистов, выбор станций метро для испытания нового материала был обусловлен большим пассажиропотоком между «Пушкинской» и «Звенигородской». Всего пленкой собираются обклеить более 400 «квадратов» свода.

Ранее стало известно о закрытии одного из вестибюлей станции метро «Московская». Он будет находиться на капитальном ремонте 11 месяцев. Для посетителей будет открыт вестибюль №1.