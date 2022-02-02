23-градусный мороз и туман накроют Ленинградскую область

Сильный ветер и морозы ждут Ленобласть Фото: Олег ЗОЛОТО

Морозы, туман и ветер ждут Ленинградскую область. На этой неделе в регионе ожидается непогода. 3 февраля область накроет туман, а в ночь на 4 февраля температура воздуха опустится до минус 23 градусов. Об этом 2 февраля 2022 года сообщили в МЧС 47-го региона со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

- В ночь на 3 февраля в области температура опустится до минус 8-13 градусов, местами до 18 градусов мороза. Днем около минус 5-10 градусов. Ночью и утром будет туман, на дорогах гололед, - рассказали спасатели.

Туман ожидается и 4 февраля. Ночью температура воздуха понизится до 23 градусов.

Дальше погода снова поменяется. 5 февраля Ленинградскую область накроет метель. На побережье ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.