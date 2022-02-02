Метрострой ищет подрядчика для работ на продолжении оранжевой линии от «Спасской» до «Морского фасада»

Метрострой ищет подрядчика для работ на продолжении оранжевой линии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Метрострой Северной столицы» разместил заявку на поиск подрядчика для работ на продолжении оранжевой линии подземки. Речь идут об участке за «Спасской», где необходимо усиливать несущие конструкции.

- Выполнение работ по усилению несущих конструкций и грунтов основания зданий по объекту: Строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Спасская» до станции «Морской фасад»» для нужд Санкт-Петербурга, - говорится в заявке, размещенной 2 февраля на сайте Госзакупок.

Начальная стоимость контракта заявлена на уровне 51,4 млн рублей, но она еще может уменьшиться в ходе торгов на понижение. Заявки на участие можно подавать до 14 февраля. После этой даты комиссия выберет победителя, с которым и будет заключен контракт.

Напомним, что станция «Морской фасад» появится на намывной территории Васильевского острова в пешей доступности от пассажирского порта. Однако сроки строительства уходят за 2030-й год.