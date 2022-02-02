Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 13:29

Метрострой ищет подрядчика для работ на продолжении оранжевой линии от «Спасской» до «Морского фасада»

За 57 миллионов рублей надо усилить несущие конструкции и грунтов основания зданий
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Метрострой ищет подрядчика для работ на продолжении оранжевой линии.

Метрострой ищет подрядчика для работ на продолжении оранжевой линии.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Метрострой Северной столицы» разместил заявку на поиск подрядчика для работ на продолжении оранжевой линии подземки. Речь идут об участке за «Спасской», где необходимо усиливать несущие конструкции.

- Выполнение работ по усилению несущих конструкций и грунтов основания зданий по объекту: Строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Спасская» до станции «Морской фасад»» для нужд Санкт-Петербурга, - говорится в заявке, размещенной 2 февраля на сайте Госзакупок.

Начальная стоимость контракта заявлена на уровне 51,4 млн рублей, но она еще может уменьшиться в ходе торгов на понижение. Заявки на участие можно подавать до 14 февраля. После этой даты комиссия выберет победителя, с которым и будет заключен контракт.

Напомним, что станция «Морской фасад» появится на намывной территории Васильевского острова в пешей доступности от пассажирского порта. Однако сроки строительства уходят за 2030-й год.