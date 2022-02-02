Лесной заяц вновь устроил прогулку по Летнему саду в Петербурге

Заяц-беляк поселился в Летнем саду / Фото: Русский музей

Лесной заяц, которого не так давно заметили в центре Санкт-Петербурга, снова заглянул в Летний сад. По всей видимости, ему так понравились дворцовые ансамбли города, что он решил тут поселиться. В ночь на 2 февраля 2022 года сотрудники сада вновь обнаружили следы гостя.

- Гость, заяц-русак, действительно пришел к нам из леса, а не сбежал из клетки в городской квартире, - рассказали в Летнем саду.

Ушастый полакомился кустарниками лещины обыкновенной, кизильника блестящего и лиан актинидии, а также оставил кучу следов на снегу по всему саду.

Сейчас за лесным гостем ведется наблюдение, так как от его пребывания в центре города он может пострадать сам, а таке нанести непоправимый урон зеленым насаждениям.