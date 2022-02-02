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Общество2 февраля 2022 14:08

Мороз и солнце вернутся в Петербург в марте

Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Алеся КРУПАНИНА
Алеся КРУПАНИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В марте в Петербург вернутся мороз и солнце

В марте в Петербург вернутся мороз и солнце

Фото: Олег ЗОЛОТО

На протяжении всего февраля в Санкт-Петербурге ожидаются температурные скачки и пасмурная погода. Все из-за циклонов, которые один за другим накрывают город. А вот морозы в Северную столицу вернутся лишь в марте. Об этом 2 февраля 2022 года в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Для меня все циклоны одинаковые, каждый день все новые. Это наше нормальное состояние. Зима - циклоны. Циклоны будут править в городе в течение всего февраля. Мороз и солнце вернутся в Петербург только в марте, когда придет антициклон, - отметил синоптик.

А вот в ближайшие дни Петербург ждет легкий мороз, который в воскресенье сменится оттепелью за счет очередного циклона. Вместе с этим город накроет небольшим снегопадом.