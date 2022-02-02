Мороз и солнце вернутся в Петербург в марте

В марте в Петербург вернутся мороз и солнце Фото: Олег ЗОЛОТО

На протяжении всего февраля в Санкт-Петербурге ожидаются температурные скачки и пасмурная погода. Все из-за циклонов, которые один за другим накрывают город. А вот морозы в Северную столицу вернутся лишь в марте. Об этом 2 февраля 2022 года в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Для меня все циклоны одинаковые, каждый день все новые. Это наше нормальное состояние. Зима - циклоны. Циклоны будут править в городе в течение всего февраля. Мороз и солнце вернутся в Петербург только в марте, когда придет антициклон, - отметил синоптик.

А вот в ближайшие дни Петербург ждет легкий мороз, который в воскресенье сменится оттепелью за счет очередного циклона. Вместе с этим город накроет небольшим снегопадом.