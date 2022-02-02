В Петербурге прикрыли бордель, где девушек удерживали силой

В отдел полиции были доставлены шесть женщин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге полиция прикрыла один из борделей на Новочеркасском проспекте. Случилось это в канун Нового года. 30 декабря в правоохранительные органы обратилась жительница города и поделилась своими предположениями о незаконной деятельности, которая, по ее мнению, развернулась в подвале одного из зданий.

- Женщина сказала, что на Новочеркасском проспекте между двумя домами есть небольшая серая постройка, в подвале которой удерживают девочек и заставляют их заниматься проституцией. При выезде на адрес информация подтвердилась, - сообщил источник "КП-Петербург".

В подвале полиция нашла шесть женщин. Все они были доставлены в отдел полиции. На пятерых из них в качестве "новогоднего подарка" составили административный протокол за занятие проституцией.

Шестую привлекли за получение дохода от занятия проституцией другого человека. Также в действиях женщины увидели признаки сутенерства. О возбуждении уголовного дела пока ничего неизвестно.