Налоговые прекратили очный прием в Петербурге из-за коронвируса

Налоговые инспекции в Петербурге прекратили очный приём
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Санкт-Петербурге налоговая инспекция решила уйти в онлайн из-за ухудшения эпидемической обстановки в городе. Со 2 февраля они прекратили очный прием. На какой срок, пока не уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития и поддержки предпринимательства.
- Запросы, обращения, налоговые декларации, бухгалтерскую отчётность и другие документы можно направить в инспекцию через личный кабинет на сайте ФНС, по почте или через бокс для входящей корреспонденции, - говорится в сообщении.
При этом, если подавать документы через бокс, то отметка о дате приема ставиться не будет.
Но не все функции теперь будут только удаленно. Выдача квалифицированной электронной подписи в МИФНС №15 также будет предоставляется в обычном режиме.
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