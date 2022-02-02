Налоговые прекратили очный прием в Петербурге из-за коронвируса

Налоговые инспекции в Петербурге прекратили очный приём Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге налоговая инспекция решила уйти в онлайн из-за ухудшения эпидемической обстановки в городе. Со 2 февраля они прекратили очный прием. На какой срок, пока не уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития и поддержки предпринимательства.

- Запросы, обращения, налоговые декларации, бухгалтерскую отчётность и другие документы можно направить в инспекцию через личный кабинет на сайте ФНС, по почте или через бокс для входящей корреспонденции, - говорится в сообщении.

При этом, если подавать документы через бокс, то отметка о дате приема ставиться не будет.

Но не все функции теперь будут только удаленно. Выдача квалифицированной электронной подписи в МИФНС №15 также будет предоставляется в обычном режиме.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: