В Смольном рассказали, когда старшеклассники вернутся в школы с дистанционки

В Смольном рассказали, когда старшеклассники смогут посетить школы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Со 2 февраля 2022 года ученики старших классов школ Санкт-Петербурга отправились на дистанционное обучение. Удаленка у них продлится до 13 февраля. Однако даже в этот период ученикам 9-11 классов разрешат посетить школы для участия во Всероссийской олимпиаде. Об этом сообщили в Смольном.

- Мы не можем лишить наших детей участия в олимпиаде, призом которой является возможность поступить в вузы без экзаменов. Школьники примут участие в соревнованиях, к которым они долго шли и много готовились, при строжайшем соблюдении всех санитарных мер и разделении детских коллективов на олимпиадных площадках, - пояснила вице-губернатор города Ирина Потехина.

В этом году в олимпиаде примут участие 2 тысячи учеников 9-11 классов. Так, 2 и 3 февраля продут соревнования по экологии, 4 и 5 февраля по математике, 7 и 8 по истории. Далее 10 февраля школьники смогут показать свои знания в географии, 11 и 12 - физкультуре. Остальные этапы олимпиады пройдут уже после окончания ограничений.