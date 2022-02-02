Санкт-Петербург получит 5 млрд рублей на строительство перинатального центра

Более 5 млрд рублей получит Санкт-Петербург на создание перинатального центра. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург получит более 5 млрд рублей на строительство перинатального центра. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Деньги выделят из федерального бюджета, проект создания медучреждения одобрили в Минздраве и Минфине. По словам губернатора Александра Беглова, при строительстве будут помогать и частные партнеры. Как планируют власти Северной столицы, перинатальный центр расположится на улице Вавиловых, 12. Там сейчас находится роддом №17, его ждет масштабная реконструкция.

- Город получит деньги на строительство перинатального центра в течение периода с 2023 по 2025 годы. Мы вкладываем значительные средства в программы поддержки материнства и детства, сохранение женского здоровья, создание современных медицинских центров, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что реконструкцию роддома №17 хотят закончить в 2026 году. В медучреждении появится стационар на 260 коек, лаборатории, отделения лучевой и магнитно-резонансной диагностики, а также женская консультация. В итоге работу получат более 1 тысячи специалистов.