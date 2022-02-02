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Происшествия2 февраля 2022 17:32

Поезд въехал в легковушку на ж/д переезде в Ленобласти

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту ДТП
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти поезд влетел в автомобиль на железнодорожном переезде в Рогатино.

В Ленобласти поезд влетел в автомобиль на железнодорожном переезде в Рогатино.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Поезд въехал в легковой автомобиль возле деревни Рогатино, что находится в Волосовском районе в Ленобласти. ДТП произошло в 12:40 в среду, 2 февраля. Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП) организовали тщательную проверку по факту происшествия. По информации надзорного ведомства, пострадавших в аварии нет. Водитель легковушки выехал на ж/д переезд прямо навстречу грузовому поезду. Сам переезд, к слову, не оборудован светофорами и шлагбаумами. К счастью, трагедия не случилась.

- Машинист поезда экстренно затормозил, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось, - отмечают в пресс-службе СЗТП.

Прокуратура собирается проверить все обстоятельства происшествия и принять меры при наличии оснований.