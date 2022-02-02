400 жителей Петербурга получили протоколы за нарушение ковидных мер в январе

В Петербурге за январь 2022 года суды рассмотрели более 250 дел нарушителей ковидных мер. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти 400 жителей Петербурга получили административные протоколы за нарушение коронавирусных правил в январе 2022 года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов (ОПСС) Северной столицы. Производство лишь 20 административных дел в итоге прекратили. Наказания получили 143 человека, в том числе штрафы за отсутствие маски в общественном месте.

Всего по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения» в суды поступило 286 дел, а по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» - 112 дел.

- По статье 20.6.1 КоАП РФ: рассмотрели 191 дело, из них 98 с назначением наказания, 2 прекратили, 45 вернули составителям, а 46 направили по подведомственности. По ч.2 ст.6.3 КоАП РФ: рассмотрели 74 дела, из них 45 с назначением наказания, 18 прекратили, 11 вернули составителям, - отмечают в ОПСС Петербурга.

Добавим, что масочный режим в общественных местах в Северной столицы продлили минимум до конца марта 2022 года.

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