Анна Попова заявила, что в Петербурге «омикрон» выявляют в 80% случаев заражения коронавирусом

В Петербурге доминирует "омикрон". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Петербурге стали очень часто выявлять омикрон у больных коронавирусом. По словам главы надзорного ведомства, около 80% случаев заражения инфекции приходятся именно на новый штамм. Такая ситуация сложилась пока только в мегаполисах – Петербурге и Москве. Остальные 20% заражений коронавирусом обычно являются «дельтой», для этого штамма характерны осложнения.

- Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов – это «омикрон». Здесь он практически уже завоевал свою территорию, - сказала Анна Попова в интервью «РИА Новости».

Добавим, что со 2 по 13 февраля в Петербурге ввели дополнительные ограничения по ковиду, касающиеся только несовершеннолетних. Большинство школьников перевели на дистанционку, теперь им запрещено посещать общепит и непродовольственные магазины. Тем временем в городе вторую неделю подряд продолжают возникать очереди в поликлиниках, где теперь принимают больных коронавирусом в легкой форме.

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