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Недвижимость2 февраля 2022 19:16

В Петербурге сдают 10-метровую квартиру с кухней под унитазом

Необыкновенно маленькую студию предлагают арендовать за 9 тысяч рублей в месяц
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
10-метровую студию пытаются сдать в Петербурге. Фото: скриншот с сайта Avito

10-метровую студию пытаются сдать в Петербурге. Фото: скриншот с сайта Avito

В Петербурге сдают необыкновенно маленькую студию площадью всего лишь в 10 квадратных метров. На объявление об аренде квартиры наткнулись «Невские новости». Владелец помещения просит 9 тысяч рублей в месяц за такие «хоромы». В студию есть отдельный вход. Вот только спать придется возле труб отопления, вряд ли закон это одобряет. Возле кровати находится обеденный столик. А туалет... находиться прямо над «квадратом» кухни, микроволновкой. Да и чтобы удобно сесть на унитаз, придется исхитриться.

Без комментариев. Фото: скриншот с сайта Avito

Без комментариев. Фото: скриншот с сайта Avito

- Лестница на второй этаж приведет прямиком в ванную комнату с душем и унитазом. Зоны не разделены дверями, потому что поставить их просто некуда, - уточняют в издании.

Пока неизвестно, нашелся ли покупатель на столь скромную студию. К слову, в Петербурге средняя стоимость «однушки» выросла почти до 36 тысяч рублей.