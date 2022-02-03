В Петербурге резко вырос спрос на покупку зданий под реконструкцию

Спрос на покупку зданий под реконструкцию вырос в 4,5 раза в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спрос на покупку зданий под реконструкцию вырос в 4,5 раза в Петербурге. Об этом заявляют аналитики консалтинга Rusland SP. По данным управляющего партнера компании Андрея Бойкова, спрос резко вырос на фоне огромного дефицита участков в центре города – земли в Северной столице больше не становится, поэтому активно растет интерес к реконструкции. В основном, спрос идет от застройщиков, специализирующихся на жилье бизнес- и премиум-классов.

- Мы видим, что покупка объектов под реконструкцию становится новым трендом для части застройщиков. В 2021 году девелоперы жилья и апартаментов по числу сделок приобрели в 4,5 раза больше зданий под реконструкцию, чем в 2020 году, - рассказывает Андрей Бойков.

При этом аналитики подчеркивают, что за проекты реконструкции берутся далеко не все, потому что они очень рискованные – давят и градозащитники, и СМИ, и КГИОП. Еще одним фактором риска является то, что подлинное техническое состояние здания может быть еще хуже, чем на стадии покупки, когда дом обследуют быстро и немного поверхностно.