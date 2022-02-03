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Общество2 февраля 2022 22:05

В Петербурге потратят 1 млн рублей на профилактику наркомании среди молодежи

В комитете по молодежной политике хотят популяризировать моду на здоровый образ жизни
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге пройдет молодежный фестиваль пропаганды здорового образа жизни.

В Петербурге пройдет молодежный фестиваль пропаганды здорового образа жизни.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по молодежной политике Петербурга выделил 1 млн рублей на мероприятия, направленные на профилактику наркомании среди молодежи. Об этом сообщается на сайте госзакупок. От победителя конкурса потребуют до 30 июня 2022 года организовать массовое молодежное мероприятие для 3 тысяч человек. Лейтмотив этого локального фестиваля – популяризация здорового образа жизни. Предварительное название мероприятия – «Будь НЕзависим».

- В мероприятии длиной в 6 часов необходимо организовать интерактивно-спортивные, интерактивно-информационные площадки; творческо-концертную программу с участием не менее 20 артистов и ведущих. Кроме этого требуется в течении дня распространить информационные брошюры с инфографикой и информацией, направленной на популяризацию у молодежи моды на здоровый образ жизни, - сообщается в техническом задании.

Предварительное место проведения мероприятия пока неизвестно. В планы властей может вмешаться и коронавирус.