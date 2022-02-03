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Общество3 февраля 2022 3:00

Последние новости в Санкт-Петербурге на 3 февраля 2022 года: «Уголовка» инспектора ГИБДД за потасовку и игнорирование ковидных мер для детей

Мы собрали последние новости в Санкт-Петербурге на 3 февраля 2022 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Последние новости в Санкт-Петербурге на 3 февраля 2022 года.

Последние новости в Санкт-Петербурге на 3 февраля 2022 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 3 февраля 2022 года. Мы продолжаем следить за развитием истории потасовки двух инспекторов ГИБДД с девушкой-оперативником. За минувший день в отношении одного из сотрудников ДПС возбудили уголовное дело. Всех трех участников инцидента уволили из ОВД. Инспектор ГИБДД, сломавший руку сотруднице уголовного розыска, заявил о своей невинности и намекнул на то, что пострадавшая не без греха. Тем временем мать девушки резко раскритиковала обидчика дочери.

Наши журналисты прогулялись по общепиту и непродовольственным магазинам, куда со 2 февраля нельзя пускать несовершеннолетних. И что бы вы думали? Никто не проверяет возраст подростков. При этом некоторые рестораторы честно признаются, что уже начали отказывать в обслуживании семьям с детьми, за что получают в свой адрес одну сплошную ругань.

Тем временем синоптики обещают Северной столицы очередную оттепель. Она наступит в выходные. Что касается погоды на февраль в целом, то она не будет морозной – балом будут править циклоны со снегом и пасмурной погодой.

Наконец, мы узнали, что в Петербурге планируют выдавать больничные в дистанционном формате уже с середины февраля. Однако сначала Смольный уладит некоторые разногласия с Минздравом РФ.