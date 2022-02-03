Ремонт обуви горел ночью на улице Композиторов

Павильон с ремонтом обуви тушили в Выборгском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Павильон бытовых услуг загорелся в ночь на четверг в Выборгском районе Петербурга. Инцидент произошел на улице Композиторов. А очаг возгорания находился в мастерской по ремонту обуви. Внутри в этот момент никого не было – все случилось глубокой ночью.

- 3 февраля в 03:41 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Композиторов, дом 31, корпус 1. В отдельно стоящем, цельнометаллическом павильоне размером 5х10 метров, в секции ремонта обуви горела обстановка, -сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

По счастью, пламя охватило не все помещение 50-метрового павильона, а лишь небольшой пятачок. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

Прибывшие на вызов пожарные быстро потушили огонь, а в 04:35 пожар был ликвидирован.

Пострадавших в результате ЧП нет, причины инцидента выясняются.