Небольшой снег и близкая к норме температура будет в Петербурге в четверг

Утром в Петербурге обещают небольшой снег. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильные снегопады в Петербурге временно закончились, но осадки все же будут. На город уже не влияет циклон «Филина», задевший Северную столицу краем накануне. В результате погода вернется к своей климатической норме.

- 3 февраля синоптическую ситуацию над Петербургом будет формировать гребень антициклона. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода. Местами, преимущественно в впервой половине дня, пройдет небольшой снег, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем температура воздуха в городе составит -5…-7 градусов, по Ленинградской области будет от -4 до -9. Ветер северо-западный слабый, скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление пойдет вверх и достигнет своей нормы в 760 мм ртутного столба.

Но плавное похолодание продолжится. В ночь на пятницу обещают до -12, а местами и до -16 градусов. Днем термометры покажут около -8.

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