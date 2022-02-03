Пожар в доме на Кондратьевском проспекте тушат по повышенной сложности

Пожар тушат в промышленном здании на Кондратьевском проспекте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Серьезный пожар возник утром 3 февраля в Калининском районе Петербурга. На Кондратьевском проспекте вспыхнуло двухэтажное здание. Пламя быстро распространилось по перекрытиям. На место прибыли дополнительные наряды МЧС, ранг ЧП повышен.

- В 07:22 в дежурную часть поступил сигнал о пожаре по адресу: Кондратьевский проспект, дом 2. В отдельно стоящем, двухэтажном здании размером 20х40 метров происходит горение обстановки на площади 80 квадратных метров. В 07:39 подан дополнительный номер 1 БИС, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Сейчас на месте происшествия находятся пять пожарных машин и 23 спасателя. Сведений о пострадавших на данный момент нет, работы по ликвидации ЧП продолжаются.