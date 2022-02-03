УФСИН не планирует отправлять заключенных на уборку снега в Петербурге

Арестанты не помогут с уборкой снега в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) не планирует направлять заключенных и арестованных на уборку снега в городе. С таким необычным вопросом к ведомству обратились местные журналисты.

- Планов по привлечению к уборке заключенных нет, - говорится в ответе пресс-службы УФСИН «Мойке 78».

Причиной обращения стал пример Ленинградской области, где к работам по расчистке улиц от снежных завалов привлекли бывших алкоголиков и наркоманов, нынешних подопечных одного из благотворительных фондов.

Также, по данным издания, снег убирают и бомжи. Их взяли на временную работу и официально платят за труд. Отметим, что власти 47 региона регулярно привлекают к общественному труду всех желающих, в том числе временно безработных.

В Петербурге со снегом борются только дворники и бюджетники, выходившие на улицу в виде добровольной помощи.