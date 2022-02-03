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Происшествия3 февраля 2022 6:20

Станция метро «Садовая» закрылась на вход утром 3 февраля

Причина – неисправность эскалатора
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Неисправный эскалатор изменил ежим работы станции "Садовая".

Неисправный эскалатор изменил ежим работы станции "Садовая".

Фото: Александр ГЛУЗ

Станция метро «Садовая» закрылась на вход из-за поломки эскалатора. О неисправности механизма пассажиров предупреждает пресс-служба подземки. Инцидент произошел в утренний час пик.

- В 9:06 станция «Садовая» закрыта на вход, работает только на выход, по причине неисправности эскалатора, - говорится в сообщении.

Пассажирам советуют пользоваться расположенными рядом вестибюлями «Сенной площади» и «Спасской».

ОБНОВЛЕНО:

В 9:23 станция открыта на вход.