Станция метро «Садовая» закрылась на вход утром 3 февраля

Неисправный эскалатор изменил ежим работы станции "Садовая". Фото: Александр ГЛУЗ

Станция метро «Садовая» закрылась на вход из-за поломки эскалатора. О неисправности механизма пассажиров предупреждает пресс-служба подземки. Инцидент произошел в утренний час пик.

- В 9:06 станция «Садовая» закрыта на вход, работает только на выход, по причине неисправности эскалатора, - говорится в сообщении.

Пассажирам советуют пользоваться расположенными рядом вестибюлями «Сенной площади» и «Спасской».

ОБНОВЛЕНО:

В 9:23 станция открыта на вход.