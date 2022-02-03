Станция метро «Садовая» закрылась на вход утром 3 февраля

Неисправный эскалатор изменил ежим работы станции "Садовая".
Фото: Александр ГЛУЗ
Станция метро «Садовая» закрылась на вход из-за поломки эскалатора. О неисправности механизма пассажиров предупреждает пресс-служба подземки. Инцидент произошел в утренний час пик.
- В 9:06 станция «Садовая» закрыта на вход, работает только на выход, по причине неисправности эскалатора, - говорится в сообщении.
Пассажирам советуют пользоваться расположенными рядом вестибюлями «Сенной площади» и «Спасской».
ОБНОВЛЕНО:
В 9:23 станция открыта на вход.