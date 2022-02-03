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Экономика3 февраля 2022 6:32

Рост промпроизводства в Петербурге составил 7,5% за год

Это на 3% больше, чем прогнозировалось
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Промпроизводство стало локомотивом экономики Петербурга.

Промпроизводство стало локомотивом экономики Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Промышленное производство в Петербурге продолжает расти. По итогам 2021 года прибавка составил 7,5%. Обеспечили ее производство бумаги, текстиля, деревообработка и так далее. Не на последних ролях было и тяжелое машиностроение.

- Индекс промышленного производства по итогам года составил 107,5%, превысив прогнозный показатель почти на 3%. Наибольший вклад в его рост внесли такие значимые отрасли, как автомобилестроение, металлургическое производство, фармацевтическая и пищевая промышленность, - сообщает пресс-служба Смольного.

Только за прошлый год в Петербурге открылось 14 новых производственных объектов, а общие инвестиции превысили 20 млрд рублей.

По данным Смольного, на предприятиях промышленного комплекса Северной столицы работают около 360 тысяч человек. А само промпроизводство обеспечивает 57% поступлений в городской бюджет.