Рост промпроизводства в Петербурге составил 7,5% за год

Промпроизводство стало локомотивом экономики Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Промышленное производство в Петербурге продолжает расти. По итогам 2021 года прибавка составил 7,5%. Обеспечили ее производство бумаги, текстиля, деревообработка и так далее. Не на последних ролях было и тяжелое машиностроение.

- Индекс промышленного производства по итогам года составил 107,5%, превысив прогнозный показатель почти на 3%. Наибольший вклад в его рост внесли такие значимые отрасли, как автомобилестроение, металлургическое производство, фармацевтическая и пищевая промышленность, - сообщает пресс-служба Смольного.

Только за прошлый год в Петербурге открылось 14 новых производственных объектов, а общие инвестиции превысили 20 млрд рублей.

По данным Смольного, на предприятиях промышленного комплекса Северной столицы работают около 360 тысяч человек. А само промпроизводство обеспечивает 57% поступлений в городской бюджет.