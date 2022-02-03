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Общество3 февраля 2022 6:40

Станция метро «Садовая» снова открыта для пассажиров

На устранение неисправности ушло менее 20 минут
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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"Садовая" снова открыта для пассажиров.

"Садовая" снова открыта для пассажиров.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Станция петербургского метрополитена «Садовая» снова открыта на вход. Пускать пассажиров перестали утром 3 февраля. Причиной стала техническая неисправность эскалатора. С 9:06 вестибюль работал только на выход.

- В 9:23 станция «Садовая» открыта, - информирует пресс-служба подземка.

На данный момент все три соседних вестибюля: «Спасская», «Садовая» и «Сенная площадь» работают в обычном режиме.

Причины неисправности выясняются.

Напомним, что из-за сломавшегося эскалатора в понедельник закрывалась на вход другая станция оранжевой линии – «Новочеркасская».