Станция метро «Садовая» снова открыта для пассажиров

"Садовая" снова открыта для пассажиров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Станция петербургского метрополитена «Садовая» снова открыта на вход. Пускать пассажиров перестали утром 3 февраля. Причиной стала техническая неисправность эскалатора. С 9:06 вестибюль работал только на выход.

- В 9:23 станция «Садовая» открыта, - информирует пресс-служба подземка.

На данный момент все три соседних вестибюля: «Спасская», «Садовая» и «Сенная площадь» работают в обычном режиме.

Причины неисправности выясняются.

Напомним, что из-за сломавшегося эскалатора в понедельник закрывалась на вход другая станция оранжевой линии – «Новочеркасская».