Комздрав Петербурга развернул новые койки под пациентов с коронавирусом

Дополнительные ковид-койки развернуты в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Петербурга увеличили количество инфекционных коек для пациентов с коронавирусом. С 3 февраля принимать больше больных будут еще четыре стационара, в том числе два детских. А также временный госпиталь в «Ленэкспо».

- В Петербурге продолжается процесс перепрофилирования стационарных коек: на прием больных с СОVID-19 развернуты 60 детских инфекционных коек в Детской Городской больнице №22 в Колпино, а также 35 - в Педиатрическом университете, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

540 мест для взрослых пациентов развернуты в Городской больнице №20. На 100 увеличено количество коек в седьмом павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо».

При этом в Комздраве отмечают, что доля тяжелых больных в стационарах снизилась на 17%. А около четверти миллиона горожан с коронавирусом лечатся дома.

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