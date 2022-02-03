19-летнего парня задержали за секс с ребенком в Петербурге

В Петербурге задержали 19-летнего парня за совращение 13-летней девочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего парня, который совратил девочку. Об этом в полиции рассказала мать пострадавшей. Она обратилась в отделение МВД по Петродворцовому району 2 февраля 2022 года и поведала о произошедшем, сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- Женщина пояснила, что в ноябре 2021 года в коммунальной квартире в доме 5/1 по улице Чебышевского тогда еще 18-летний молодой человек вступил в половую связь с ее 13-летней дочерью, - рассказал источник.

Полиция задержала парня в тот же день. Его отправили в изолятор временного содержания. Сейчас по делу проводится проверка.

Известно, что ранее он дважды был уже судим. Оба раза за кражи. Последний раз 13 июля он проник в комнату, закрытую на ключ, по месту жительства, откуда похитил имущество принадлежащее соседке.