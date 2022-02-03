Подростка разыскивают за развращение девочки в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает подростка за совращение девочки. Вечером 1 февраля 2022 года в отделение МВД по Красногвардейскому району обратилась 38-летняя женщина, проживающая в доме на Ленской улице. Она рассказала о том, что знакомый ее старшей дочери совратил ее младшую девочку. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Женщина пояснила, что знакомый ее 16-летней дочери, тоже 16-летний мальчик, в период с декабря 2021 года по январь 2022 года, находясь у них дома совершил действия сексуального характера в отношении ее 15-летней дочери, - рассказал источник.

На данный момент полиция разыскивает того сама подростка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что также в Петербурге задержали 19-летнего парня за совращение 13-летней девочки.