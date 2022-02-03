В Мурино конфликт между соседями из-за шума закончился стрельбой и смертью пенсионера

В Мурино пенсионер стрелял в соседа из двустволки. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Драма со стрельбой и гибелью человека произошла в одной из многоэтажек в Мурино. Здесь повздорили два соседа, старый и молодой. Последний пришел поговорить, но едва не получил залп из двустволки.

- 2 февраля в 15:07 в дежурную часть через 112 поступило сообщение от мужчины 1993 года рождения, проживающего в доме на Оборонной улице, что в результате конфликта из-за шума его 69-летний сосед произвел два выстрела из ружья, - сообщает источник «КП-Петербург».

Мужчина успел увернуться и вызвал на место полицию. Прибывшие стражи порядка пытались поговорить с пенсионером, который заперся квартире, но безуспешно.

Когда дверь вскрыли, внутри было найдено тело пожилого мужчины с огнестрельным ранением груди, а также два охотничьих ружья и граната, которая оказалась учебной.

Сейчас по факту произошедшего начата проверка, дальнейшие шаги будут предприняты по ее результатам.