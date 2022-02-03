На капремонт в Петербурге в 2022 году потратят 20 млрд рублей

В Санкт-Петербурге на капитальный ремонт в 2022 году направят почти 20 млрд рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2022 году в Санкт-Петербурге направят почти 20 миллиардов рублей на капитальный ремонт. Об этом 3 февраля 2022 года сообщили в жилищном комитете. По плану ремонт должен пройти в более чем 2 тысячах многоквартирных домах.

- Капитальный ремонт пройдет в 2164 домах. Самым затратным в этом станет замена лифтового оборудования в дома. В течение года будут отремонтированы более 1,5 тысячи лифтов в 448 домах. На это будет потрачено более 6 миллиардов рублей, - рассказали в комитете.

Также среди основных работ - капитальный ремонт крыш. В планах привести в порядок крыши в 554 домах. На это запланировано потратить почти 3,5 миллиарда рублей.

Кроме того, ремонт фасадов пройдет в 230 домах. На это заложено 3,06 миллиарда рублей. Также более 5,6 миллиардов будет потрачено на ремонт инженерных сетей.