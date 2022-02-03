Чиновника Северо-Западной таможни задержали по делу о крупных взятках

Еще одного таможенника подозревают во взятках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще один руководитель Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) был задержан по делу о крупной взятке. В декабре по тому же делу в руки правоохранительных органов попал его начальник.

- 2 февраля по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела связи и телекоммуникаций информационно-технической службы СЗТУ, по факту получения 23.12.2021 взятки в сумме 1 680 000 рублей, – сообщает источник «КП-Петербург».

По версии следствия, деньги таможенные чиновники получили от директора одной из коммерческих фирм за обеспечение победы фирмы в конкурсе на право заключения госконтрактов с СЗТУ, а также организацию беспрепятственной приемки работ.

Обоим подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.