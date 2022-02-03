Ленобласть примет решение о дате начала внеплановых каникул для школьников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Ленинградской области пока окончательно не утвердило дату начала внеплановых каникул для школьников. Ранее в администрации региона сообщили, что всех школьников отправят на отдых с 7 по 20 февраля. Однако сейчас вопрос прорабатывается с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом 3 февраля сообщили в региональной администрации.

- По рекомендации Роспотребнадзора и в связи с текущей ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и ОРВИ, период каникул и дистанционного обучения в школах Ленобласти будет уточнен, - отметили в администрации.

Сообщается, что в ближайшее время будет принято решение о дате начала каникула, а также классах, которые просто переведут на дистанционное обучение.

Напомним, что в Ленобласти ввели новые ограничения, которые в основном распространяются на детей. Временно им нельзя в музеи, театры, а также участвовать в любых массовых мероприятиях.

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