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Происшествия3 февраля 2022 9:37

«Мазду» порвало надвое в ДТП на проспекте Стачек

Авария произошла на перекрестке с улицей Лени Голикова
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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От машины осталась лишь груда железа. Фото: vk.com/spb_today

От машины осталась лишь груда железа. Фото: vk.com/spb_today

Авария с разрывом машины пополам произошла утром 3 февраля на юге Петербурге. На пересечении проспекта Стачек и улицы Лени Голикова встретились два японца – «Мицубиси» и «Мазда». Последнюю выбросило на забор и фактически порвало на части.

- Теперь у владельца две «Мазды», - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей ДТП, в разбитой иномарке сзади стояло детское кресло. Лишь чудом обошлось без трагедии: «Мы с дочкой ехали в садик и увидели этот кошмар.. Какое счастье, что сзади никого не было, и без жертв».

А в комментариях пользователи соцсетей предполагают, что к таким серьезным повреждениям могли привести как высокая скорость, так и сильная ржавчина, разъевшая днище машины. Эти «Мазды» в петербургском климате гниют очень быстро.