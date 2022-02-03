Реставрация садового фасада Аничкова дворца завершилась в Петербурге

Завершилась реставрация садового фасада Аничкова дворца Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге завершилась реставрация садового фасада Аничкова дворца, находящегося на западной части здания. Как пояснили 3 февраля 2022 года в Смольном, на работы было потрачено 66,8 миллионов рублей.

- Аничков дворец - одно из старейших зданий на Невском проспекте и настоящее его украшение. В ансамбле с Аничковым мостом он стал узнаваемой во всем мире визитной карточкой нашего города. Наша обязанность - сохранить его для потомков, - отметил губернатор Александр Беглов.

Он добавил, что за счет городского бюджета ведутся работы не только на фасадах, но и реставрируются интерьеры здания.

За время реставрации специалисты восстановили детали гипсового декора, которые со временем были утрачены. Такую же работу провели и с деревянными тумбами балюстрады.

В порядок приведена каменная ограда со стороны Невского проспекта и площади Островского, а также ворота между Кабинетом и конюшнями со стороны Фонтанки.