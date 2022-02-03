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Здоровье3 февраля 2022 10:02

Более 880 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки

В больницах находятся почти 8 тысяч пациентов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге выросло количество госпитализаций больных коронавирусом

В Петербурге выросло количество госпитализаций больных коронавирусом

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжает расти уровень госпитализации больных коронавирусом. С каждым днем в больницах с диагнозом оказывается все больше людей. Но это и не удивительно, учитывая стремительный рост заражений. Так, по данным Смольного на 3 февраля 2022 года в больницах оказались еще более 880 пациентов.

- За сутки в городские больницы с коронавирусом и пневмониями были госпитализированы 885 человек, еще 705 пациентов выписаны и отправлены домой, - рассказали в городской администрации.

Всего на данный момент помощь зараженным оказывают в 21 больнице в городе. В них развернуто 9,8 тысяч коек, из которых занято почти 8 тысяч мест. Среди тяжело больных в реанимациях находятся 598 человек, еще 302 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Добавим, что на амбулаторном лечении находятся более 127,7 тысяч зараженных.

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