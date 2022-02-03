Суд Петербурга принял к рассмотрению дело профессора вуза, отрицавшего Холокост

Суд рассмотрит дело профессора вуза, отрицавшего Холокост. Фото: Олег ЗОЛОТО

Городской суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело бывшего преподавателя двух вузов, которого обвиняют в реабилитации нацизма. Причина в лекции. Год назад, выступая перед студентами, он открыто отрицал Холокост – умышленный геноцид евреев фашистами.

- Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Владимира Матвеева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «реабилитация нацизма. По делу назначено предварительное слушание, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что во время вебинара, посвященного памяти жертв холокоста и воинов Красной Армии, освободивших узников Освенцима, Матвеев заявил, что газовых камер концлагерях якобы обнаружено не было. А сам газ применялся для дезинфекции, а не уничтожения людей.

Запись вебинара попала в соцсети и вызвала возмущение как студентов, так и руководства вузов. В отношении преподавателя была начата проверка, по результатам которой его уволили.

По статье за реабилитацию нацизма бывшему преподавателю грозит до трех лет лишения свободы.