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Общество3 февраля 2022 10:14

Суд Петербурга принял к рассмотрению дело профессора вуза, отрицавшего Холокост

За реабилитацию нацизма ему грозит до трех лет лишения свободы
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Суд рассмотрит дело профессора вуза, отрицавшего Холокост.

Суд рассмотрит дело профессора вуза, отрицавшего Холокост.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Городской суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело бывшего преподавателя двух вузов, которого обвиняют в реабилитации нацизма. Причина в лекции. Год назад, выступая перед студентами, он открыто отрицал Холокост – умышленный геноцид евреев фашистами.

- Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Владимира Матвеева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «реабилитация нацизма. По делу назначено предварительное слушание, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что во время вебинара, посвященного памяти жертв холокоста и воинов Красной Армии, освободивших узников Освенцима, Матвеев заявил, что газовых камер концлагерях якобы обнаружено не было. А сам газ применялся для дезинфекции, а не уничтожения людей.

Запись вебинара попала в соцсети и вызвала возмущение как студентов, так и руководства вузов. В отношении преподавателя была начата проверка, по результатам которой его уволили.

По статье за реабилитацию нацизма бывшему преподавателю грозит до трех лет лишения свободы.