Беременная 13-летняя школьница пришла к врачам в Петербурге

13-летняя девочка с беременностью пришла на прием к врачам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские Приморского района Петербурга разбираются в интимных отношениях 13-летней школьницы и ее 15-летнего друга. В декабре подростки занимались незащищенным сексом, в результате чего девочка забеременела. С этим она и пришла в женскую консультацию.

- В Городской центр охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювента» самостоятельно обратилась девушка 2008 года рождения, для постановки на учет по беременности (4-5 недель), - сообщает источник «КП-Петербург».

Учитывая, что школьницы в таком возрасте редко становятся мамами, сотрудники центра обратились в полицию. Там проверили семью девочки. Оказалась, что она полная, благополучная. На учете не состоит.

Сейчас материалы дела переданы в Следственный комитет, там будут решать, что делать с «Ромео», оплодотворившему «Джульетту».