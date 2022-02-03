Русский музей проведет лекции в начале февраля

Русский музей Петербурга проведет лекции в начале февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Русский музей в Санкт-Петербурге опубликовал расписание лекций, которые пройдут в начале февраля. Все мероприятия будут проходить в лектории в Михайловском замке. Об этом 3 февраля 2022 года рассказали в пресс-службе музея.

- В семь часов вечера 3 февраля состоится лекция "Природный камень в декоративном убранстве дворцов Русского музея", - рассказали в пресс-службе.

В пятницу, 4 февраля, пройдет лекция об императоре Александре I и зодчем Карла Росси, а также о том, как в то время создавались ампирные ансамбли.

В выходные, 5 и 6 февраля, посетителей ждут лекции о Романовых "Романовы: 300 лет служения России (в рамках проекта Русского музея "Сага о династии", а также о художниках девятнадцатого века.